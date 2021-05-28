Сумма санкций составила три тысячи рублей.

Во Владимире на три тысячи рублей оштрафовали водителя, который посадил ребёнка на колени во время управления транспортным средством.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 21 мая при мониторинге СМИ и интернета была обнаружена видеозапись, на которой за рулём машины сидит ребёнок.В ходе проверки госавтоинспекторы установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1995 года рождения.«Мужчина признал свою вину», - уточнили в УМВД.В отношении владимирца возбудили административное дело и привлекли к штрафу. Также с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений правил дорожного движения.