Сумма санкций составила три тысячи рублей.
Во Владимире на три тысячи рублей оштрафовали водителя, который посадил ребёнка на колени во время управления транспортным средством.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 21 мая при мониторинге СМИ и интернета была обнаружена видеозапись, на которой за рулём машины сидит ребёнок.
В ходе проверки госавтоинспекторы установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1995 года рождения.
«Мужчина признал свою вину», - уточнили в УМВД.
В отношении владимирца возбудили административное дело и привлекли к штрафу. Также с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений правил дорожного движения.