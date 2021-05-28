Выплата производится в беззаявительном порядке не позднее 1 апреля.

Во Владимирской области за пять месяцев 2021 года выплату получили 8864 почётных донора. На эти цели направлено 135 млн рублей. В текущем году размер пособия составляет 15109,46 рубля.Выплата производится в беззаявительном порядке не позднее 1 апреля. Вновь награждённым − по мере обращения.Оформление производится при наличии заявления и необходимых документов - паспорта и удостоверения.Для заключённых, а также граждан, проживающих в стационарных учреждениях, предусмотрена подача заявления в соцзащиту по месту нахождения учреждений.