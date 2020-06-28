Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы: «Поправки в конституцию своевременные и разумные. Признание культуры как уникального наследия многонационального народа

Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы: «Поправки в конституцию своевременные и разумные. Признание культуры как уникального наследия многонационального народа России и охрана государством. Это сверхважно. Наконец-то понятие культура и важность культуры находится в конституционном поле. Историческая правда. Для меня это — очень острый и важный вопрос. Моя мама — ветеран Великой Отечественной войны. Она воевала