× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2020-rektor-vlgu-prokommentiroval-vnesenie-popravok-v-glavnyj-zakon-strany.html" target="_blank">Ректор ВлГУ прокомментировал внесение поправок в Главный закон страны</a> - Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «Я внимательно ознакомился со всеми поправками в Конституцию. Они носят положительный эффект и направлены на благо народов Российской