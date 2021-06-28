Дтп произошло 28 июня в районе 14.40 в Александрове. На улице Институтская 60-летний водитель на “Урале” наехал на пешеходов, которые шли по нерегулируемому переходу. По данным УМВД, в

Дтп произошло 28 июня в районе 14.40 в Александрове. На улице Институтская 60-летний водитель на “Урале” наехал на пешеходов, которые шли по нерегулируемому переходу. По данным УМВД, в результате аварии погибла девушка, личность которой в настоящий момент устанавливается, в больницу доставлен 7-летний ребенок. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.