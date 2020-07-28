Первый раз на должность депутата Государственной Думы Игошин был избран в 1999 году.

Игорь Игошин, депутат Государственном Думы от Владимирской области, вошёл в двадцатку многократно избираемых депутатов.Первый раз на должность депутата Государственной Думы Игошин был избран в 1999 году. Особую поддержку региону он оказал во время пандемии коронавируса. Волонтёрские штабы были полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками, термометрами. Самым важным депутат считает прямое общение с людьми. И решение конкретных проблем.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы: «Главное для меня - находится в контакте с людьми в тех муниципальных образованиях, которые входят в избирательный округ, и реагировать на те обращения, просьбы, инициативы, с которыми приходят люди, и здесь мы понимаем, что ситуация в целом в общественном восприятии любого представителя власти, любого уровня, любой ветви власти очень сильно в последнее время изменилась. Это надо чувствовать, надо чётко отдавать себе отчёт в этом».