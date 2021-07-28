До выборов осталось меньше двух месяцев.

До выборов осталось меньше двух месяцев.На избирательной кампании пока представлены 20 кандидатов. В Центральную избирательную комиссию документы на участие подали четырнадцать партий. Общественным штабом уже был зафиксирован вброс фейковых новостей - каждый случай был проверен, подтверждения нарушений не обнаружили. Процесс подготовки наблюдателей уже прошёл. Голосование продлится три дня, чтобы каждый житель успел отдать свой голос.Михаил Осокин, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами во Владимирской области:- Для нас важно, чтобы это было прозрачно и объективно. Партии волей неволей, в процессе этих выборов, даже когда они направляют своих наблюдателей, они конкурируют. Они стараются победить. А нам нужна победа объективности. Нам нужно защитить интересы гражданского общества.Видеонаблюдение будетдополнительной помощью в решении конфликтных ситуаций. Чтобы обезопаситьпроцесс выборов, на входе в помещение голосующим будут измерять температурубесконтактным термометром. Всем участникам выборного процесса, в том числеполиции, измерять температуру будут каждый четыре часа. Каждые три -дезинфицировать поверхности. Дистанция осталась прежней - полтора метра, как исредства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Выборы пройдут с 17-го по19-сентября.