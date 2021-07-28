«Единая Россия» открыла сбор предложений в народную программу на федеральном сайте NP.ER.RU. Там можно оставлять свои предложения по самым разным актуальным вопросам. Мнения людей учтут в

«Единая Россия» открыла сбор предложений в народную программу на федеральном сайте NP.ER.RU. Там можно оставлять свои предложения по самым разным актуальным вопросам. Мнения людей учтут в разработке программы партии на ближайшую пятилетку. На сайте народной программы также можно пройти анкетирование и выбрать наиболее важные направления для решения актуальных задач региона. Президент Владимир Путин уже предложил