Это первая партия однокомпонентной вакцины, поступившая в регион.

В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» объёмом 6524 дозы. Препарат уже распределен между больницами.«Спутник Лайт» предназначен для вакцинации переболевших в возрасте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации населения», - отметила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.Новая прививка является однокомпонентной. Она основана на одном векторе – штамме человеческого аденовируса и создаёт специфический клеточный и гуморальный иммунитет к SARS CoV-2. Он формируется на 28-й день после инъекции.Решение о выборе вакцины, в зависимости от анамнеза, принимает лечащий врач.На 28 июля в регионе привито 204 тысячи жителей Владимирской области. Второй компонент получили свыше 154 тысяч человек.