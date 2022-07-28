Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи, по итогам которого остался недоволен работой

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи, по итогам которого остался недоволен работой Следкома во Владимирской области. По словам мамы тяжелобольного ребенка из Владимирской области, их плохо обеспечивают льготными лекарствами. Заслушав доклад руководителя регионального Следкома Артема Кулакова, глава СК остался недоволен плохой работой руководителей по расследованию особо важных