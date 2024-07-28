Идёт расследование уголовного дела о ненадлежащих условиях обучения детей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, обращение поступило в комментариях на аккаунте Информационного центра СК России в социальной сети. В феврале 2023 года крыша одной из школ в посёлке Балакирево стала подтекать.Был проведён тендер и выбран подрядчик, однако ремонтные работы проведены не были. В связи с этим администрация посёлка приняла решение о закрытии учреждения и переводе учеников в другую школу. Однако, свободных мест для детей не хватило. Инстанции также не отреагировали в должной мере.На данный момент идёт расследование уголовного дела по поручению Председателя СК России.