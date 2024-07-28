По этому показателю Владимирская область сегодня занимает 3 место по ЦФО.

К началу июля текущего года на регистрационном учёте в службе занятости находилось 2,6 тыс. безработных, это почти вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил в Министерстве труда и занятости населения региона.По словам заместителя губернатора Константина Баранова, улучшились и показатели уровня жизни населения. Так, среднемесячная номинальная зарплата выросла на 20,8% и составила более 58000 рублей. А уровень безработицы, наоборот, резко упал. По этому показателю Владимирская область сегодня занимает 3 место по ЦФО.Одновременно с этим наибольшая потребность в кадрах наблюдается в районах, приближенных к столице – Петушинском, Киржачском, Кольчугинском, а также в Коврове и Ковровском районе. Среди заявленных вакансий преобладают рабочие профессии – швеи, операторы различных специальностей, слесари, водители, станочники, фрезеровщики. Максимальный размер зарплаты по некоторым из них достигает 150 тыс. рублей.