Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области 28 августа.

В Судогодском районе чиновника оштрафовали за долгий ответ местному жителю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области 28 августа.Житель района обратился к чиновникам по поводу нарушения своих прав, но не получил ответа по существу, что противоречит закону. Кроме того, доводы, касающиеся компетенции полиции, не были переданы соответствующим органам.В отношении ответственного должностного лица администрации было заведено дело об административном правонарушении, и его обязали устранить выявленные нарушения.