Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области 28 августа.
В Судогодском районе чиновника оштрафовали за долгий ответ местному жителю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области 28 августа.
Житель района обратился к чиновникам по поводу нарушения своих прав, но не получил ответа по существу, что противоречит закону. Кроме того, доводы, касающиеся компетенции полиции, не были переданы соответствующим органам.
В отношении ответственного должностного лица администрации было заведено дело об административном правонарушении, и его обязали устранить выявленные нарушения.