Улицы Добросельская и Большая Нижегородская во Владимире отремонтировали. Общая протяженность обеих улиц, плавно перетекающих друг в друга, составляет 8 км. Дорожники обновили в общей

Улицы Добросельская и Большая Нижегородская во Владимире отремонтировали. Общая протяженность обеих улиц, плавно перетекающих друг в друга, составляет 8 км. Дорожники обновили в общей сложности чуть более 1 км. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. На дорогах обновили асфальт, нанесли разметку, обустроили съезды и примыкания к второстепенным улицам. В 2022 и в 2023 годах на