В исправительной колонии строгого режима № 3 г. Владимира состоялся отборочный тур областной игры КВН среди лиц, отбывающих наказание.

В исправительной колонии строгого режима № 3 Владимира состоялся отборочный тур областной игры КВН среди лиц, отбывающих наказание.В нем приняли участие команды от всех отрядов колонии. Игры прошли под девизом «Високосный год: то ли еще будет», сообщила пресс-служба УФСИН по Владимирской области.Творческие коллективы представили на суд жюри свои конкурсные программы. Со сцены звучали многочисленные шутки, затрагивающие аспекты всех сфер жизни, как осужденных, так и общества в целом. Не обошлось без шуток об основной проблеме года – пандемии новой коронавирусной инфекции.По итогам конкурса победила команда КВН "36,6". Победителям был вручен переходящий Кубок КВН ИК-3.В октябре пройдет финальный этап игры.Кстати, команда ИК-3 в этом году стала призером Всероссийского фестиваля КВН среди осужденных в номинации «Приветствие», а также неоднократно становилась победителем областного конкурса КВН среди осужденных в предыдущие годы.