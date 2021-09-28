С началом холодного периода количество новых заражений и число летальных исходов планомерно увеличивается.

С началом холодного периода количество новых заражений и число летальных исходов планомерно увеличивается.За минувший понедельник в России зафиксировали более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Свежими данными поделились представители российского оперативного штаба по коронавирусу, пишет .Коронавирус в России сегодня выявили у 21 559 человек, справиться с заболеванием смогли 17 368 человек. Число летальных исходов составило 852: этот показатель стал рекордно высоким за все время пандемии. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 7 464 708 человек, выздоровевших – 6 635 485 человек, а умерших – 205 531 человек, сообщает .Антилидером среди субъектов и регионов России по количеству заражений и тяжести эпидемиологической ситуации остается Москва с 2541 новым случаем ковида. В столице за сутки были выписаны из больниц 1886 человек, 63 пациента скончались от осложнений. На втором месте находится Санкт-Петербург, где заболели 1530, вылечились 1850 и умерли 58 человек. За ним с небольшим отрывом следует Московская область. В Подмосковье выявили 1450 инфицированных, 790 выздоровевших и 11 умерших, передает телеканал "".Коронавирус в России сегодня практически не выявляется в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах. Там зафиксировали 33, 20 и 10 новых случаев COVID-19 соответственно. При этом жертвы есть только в Еврейской АО, где скончались три человека.