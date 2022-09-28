28 сентября 2022 года Александровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении...

28 сентября 2022 года Александровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы Александровского района, обвиняемого в использовании поддельного сертификата о вакцинации Covid-19, который поступил в его личный кабинет в приложении «Госуслуги», а впоследствии был предоставлен им работодателю для подтверждения прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции.Постановлением суда уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с назначением штрафа в размере 10000 рублей.Суд пришел к выводу о нецелесообразности привлечения тренера к уголовной ответственности, исходя из того, что подсудимый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, предпринял меры к заглаживанию вреда, в частности провел лекции среди учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений Александровского района о здоровом образе жизни, о профилактике вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19 путем вакцинирования, рассказали в пресс-службе Александровского городского суда.При принятии решения также были учтены заслуги тренера: имеет звание «Мастер спорта России», высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя, является спортивным судьей всероссийской категории, воспитал и подготовил призера чемпионата мира по тяжелой атлетике.