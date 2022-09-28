Во Владимире проходит слёт юных блогеров и журналистов из разных регионов страны 27-30 сентября на...

Во Владимире проходит слёт юных блогеров и журналистов из разных регионов страны27-30 сентября на базе владимирского детского технопарка «Кванториум-33» проходит очный этап первого регионального медиафестиваля «MediArt Владимир 2022». Его участниками стали более 70 школьников. Ребята представляют медиаобъединения Владимира, Коврова, Камешково, Мурома, Кольчугино, Юрьев-Польского, Судогодского и Собинского районов, а также Нижнего Новгорода, Воронежа,Воронежской области и столицы республики Коми — города Сыктывкара.Как сообщает департамент образования Владимирской области, участники слёта ранее успешно прошли испытания заочного тура, в рамках которого создавали видеосюжеты на социальную, общественно значимую или патриотическую тему, снимали ролики о туристической привлекательности родного города и научно-образовательные фильмы.Номинации финала фестиваля: «Новостной сюжет на тему туристической привлекательности города Владимира и Владимирской области», «Новостной сюжет на тему «Промышленные предприятия — драйверы экономического развития города Владимира и Владимирской области» и «Анализ аудитории и контент-анализ интернет-ресурса (или сообщества в социальных сетях) и предложения по аудитории».Кроме непосредственно конкурсной программы предусмотрена и образовательная. Участники фестиваля смогут поднять уровень своих знаний и навыков в медийной сфере. В качестве экспертов выступят ведущие журналисты 33-го региона, а также деятели киноискусства и специалисты в области современных медиакоммуникаций, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области