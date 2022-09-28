Кража произошла в одном из сетевых магазинов. Из офисного помещения украли два ноутбука и электронную книгу. Общий ущерб составил порядка пятидесяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кража произошла в одном из сетевых магазинов. Из офисного помещения украли два ноутбука и электронную книгу. Общий ущерб составил порядка пятидесяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Представитель магазина вызвал полицию. Во время работы опергруппы в офис зашёл мужчина. Он вёл себя подозрительного и не смог внятно объяснить цель визита.Правоохранители задержали неизвестного. В ходе допроса он признался в краже. По словам 47-летнего владимирца, дверь в кабинет была не заперта. Он взял технику и ушёл, но ему показалось, что он оставил на месте преступления документы. Подозреваемый спрятал похищенное и вернулся в магазин, где и встретил полицейских.