После непогоды во Владимире упало несколько деревьев. Утром специалисты коммунальных служб их собирали, рассказали в пресс-службе мэрии города. Жителей областной столицы предупредили:

После непогоды во Владимире упало несколько деревьев. Утром специалисты коммунальных служб их собирали, рассказали в пресс-службе мэрии города. Жителей областной столицы предупредили: находиться рядом с деревьями во время шквалистого ветра опасно. Также стоит внимательнее парковать авто. Погода во Владимире стала поистине осенней. Дождь и облачность задержатся в городе до начала будущей недели. 28 и 29