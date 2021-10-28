Владимирские областные власти разместили на сайте госзакупок контракт на строительство поликлиники...

Владимирские областные власти разместили на сайте госзакупок контракт на строительство поликлиники в Струнино на 250 посещений. Стоимость больницы оценили почти в 252 млн. рублей.Торги состоятся в конце ноября. Подрядчик должен сдать объект уже к концу 2022 года. Отметим, что сроки строительства поликлиники в Александровском районе несколько раз переносились.Власти обещали построить поликлинику в 2021 году. В последний раз строительство было перенесено на 23 год из-за необходимости провести археологические исследования на месте стройки.Проект учреждения для Александровской районной больницы разработало ООО «СевКавНИПИнефть».Фото: Pexels.com