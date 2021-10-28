В настоящее время установлена причастность фигуранта к 21 эпизоду противоправной деятельности.

Весной и летом текущего года в ОМВД России по Александровскому району поступили сообщения о хищении имущества с дачных участков, расположенных в районе. В каждом из случаев граждане сообщали о пропаже алкогольной продукции, продуктов питания, одежды и постельного белья.Опросив потерпевших и возможных очевидцев хищений, сотрудники полиции инициировали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению краж задержали 56-летнего мужчину, не имеющего постоянного места жительства.В содеянном он сознался, пояснив, что проникал в дачные дома, выставляя окна. Похищенное имущество он использовал в личных целях.В настоящее время установлена причастность фигуранта к 21 эпизоду противоправной деятельности.Сумма причиненного собственникам ущерба устанавливается.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант находится под стражей.