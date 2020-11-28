Владимирская область второй день подряд бьет собственные антирекорды. За последние сутки у 135 человек подтвердили коронавирус. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее
<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-eshhe-135-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки еще 135 человек заразились коронавирусом</a> - Владимирская область второй день подряд бьет собственные антирекорды. За последние сутки у 135 человек подтвердили коронавирус. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее
[url=https://33live.ru/novosti/28-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-eshhe-135-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки еще 135 человек заразились коронавирусом[/url] - Владимирская область второй день подряд бьет собственные антирекорды. За последние сутки у 135 человек подтвердили коронавирус. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее