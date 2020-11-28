Владимирская область второй день подряд бьет собственные антирекорды. За последние сутки у 135 человек подтвердили коронавирус. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее

Владимирская область второй день подряд бьет собственные антирекорды. За последние сутки у 135 человек подтвердили коронавирус. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 12 962. Новых летальных исходов за последние сутки нет. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области по-прежнему составляет 313 человек. Что касается выздоровевших, то за минувшие