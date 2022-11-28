Конфликт между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом возник после свистка об окончании игрового времени.

Футболисты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в конце матча Кубка России. Шесть удалений, победа команды Сергея Семака (0:0, 4:2 — в серии пенальти) и эмоциональные интервью после игры — таков итог встречи шестого тура в рамках группового этапа турнира.Конфликт начался сразу после свистка об окончании игрового времени: сцепились Квинси Промес и Вильмар Барриос, после чего к разборке подключились Шамар Николсон ("Спартак") и Родригао ("Зенит"). Защитник питерцев бил форварда москвичей ногами, Николсон отвечал ударами руками в лицо. На поле вспыхнула массовая потасовка с участием всех футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд. Судейская бригада и стюарды пытались разнять дерущихся.После использования VAR главный арбитр матча Владимир Москалев удалил шесть футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса из "Зенита", а также Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова из "Спартака".Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия, комментируя потасовку, сравнил ее с дракой на свадьбе."Я видел, что тут женилась пара. Какая свадьба без драки? Ну вот, с праздником их", — сказал после игры Джикия. При этом он отметил боксерские навыки Шамара Николкосона. " Поставленная техника. Любит драться за первое место, молодец. Наказание достаточно жесткое. Будем разбираться, смотреть", — заключил Джикия.Бывшему главному тренеру "Спартака" и сборной России Олегу Романцеву драка удовольствия не принесла."Да — горячо, да — с душой, но при чем здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, все это на поле не показывали?" — заявил прославленный тренер, добавив, что драка не претендует на вхождение в число "самых крутых". "Без крови, сирен "Скорой", спецназа", — пошутил Романцеву в интервью" Спорт-Экспрессу".А вот защитника "Зенита" Деяна Ловрена, который сейчас играет за сборную Хорватии на чемпионате мира в Катаре, драка партнеров шокировала."О мой бог! Я шокирован, что вижу это. Это сумасшедшая драка, как в UFC. Я надеюсь, со всеми все в порядке", — сказал Ловрен журналистам, показавшим ему видео потасовки."Спартак", набравший 13 очков, занял первое место в группе В и вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России. "Зенит" (11 очков) финишировал третьим и отправится в основной раунд плей-офф пути регионов.Плей-офф Кубка России пройдет в феврале-мае 2023 года.