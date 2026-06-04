Исполнение условий контракта находится на контроле надзорного ведомства.

Прокурор Меленковского района Роман Сурков оценил ход работ по благоустройству территории фельдшерско‑акушерского пункта в селе Воютино.Здание ФАПа смонтировано в 2025 году по контракту на 5,3 млн руб. между ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» и ООО «К‑Модуль», пункт лицензирован и функционирует.В сентябре 2025 года ЦРБ заключила с ООО «СК‑Меленки» договоры на благоустройство на общую сумму 3,6 млн руб.Проверка показала, что подрядчик не завершил работы: не обустроены площадка для дизель‑генератора, ограждение, тротуары, проезды, стоянка и наружное освещение.При выезде выяснилось, что исполнитель не активизирует работы, а учреждение не предъявило претензий и не требовало пени за просрочку.Прокуратура внесла представления руководителю ООО «СК‑Меленки» и главврачу ЦРБ.