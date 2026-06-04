Святыню перенесли в Свято-Успенский собор во время крестного хода.

Крестный ход стартовал 3 июня в 9:30 от Богородице-Рождественского монастыря, куда заранее доставили икону.Далее святыню торжественно перенесли в Свято-Успенский кафедральный собор.В шествии приняли участие владимирское духовенство, монашествующие, сестры милосердия, военнослужащие и курсанты ВЮИ, казаки, волонтеры, православная молодежь и представители патриотических организаций.Икона пробудет в соборе около месяца, после чего пешим ходом вернется в Свято-Боголюбский женский монастырь.