«Велолето-2026» пройдет 6–7 июня.

В выходные 6–7 июня во Владимирской области пройдет фестиваль «Велолето‑2026». Заместитель министра спорта Станислав Чесноков и руководитель федерации велоспорта Андрей Цырулев представили программу и площадки.Фестиваль проводится в седьмой раз и в этом году примет этап многодневной гонки «Россия», стартовавшей 16 мая в Костроме.Владимирский этап включает групповую гонку по маршруту Владимир–Суздаль и большой велофестиваль на главной площади Суздаля.Организаторы рассчитывают на более 2,5 тысячи участников и рекордные пять всероссийских гонок для профессионалов.Для любителей заявлены маунтинбайк, индивидуальная разделка, массовый парад, велобиатлон, забеги на беговелах и семейные старты.7 июня впервые пройдет Tour de Russie — новая гонка для любителей с дистанциями 100, 50 и 25 км.Гостям предложат ярмарку, концерты, велоэкскурсии, походы и встречи с легендами велоспорта.Организаторы подчеркивают, что участие открыто для всех, важен личный опыт, а не рекорды.