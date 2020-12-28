В ближайшее время в медучреждение доставят современное оборудование.

Сотрудничество на благо жителей. Ключевые проблемы областного здравоохранения помогает решать контроль со стороны муниципального руководства и областных законодателей.ФАП в Собинском районе, цена которого в 3 раза меньше рыночной стоимости, возведен был практически за полгода. Итоговая стоимость здания площадью 83 км метра, вместе с благоустройством прилегающей территории, парковкой и освещением составила менее 5 миллионов рублей. Такой рациональный подход к строительству позволил сэкономить областному бюджету порядка 7-8 миллионов. В ближайшее время в медучреждение доставят современное оборудование.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Создана рабочая при Законодательном Собрании Владимирской области и мы вместе с депутатами поехали по территориям, поехали в строящиеся ФАПы, которые будем проверять вместе с заявленной документацией, согласно проектам, что работает. что не работает , что выполнено что не выполнено.Подробнее об итогах выездных проверок парламентариями смотрите в сюжете Александра Сыпченко в следующем выпуске Вестей.