Он был награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, кандидат исторических наук Николай Петрович Тыновский. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.Николай Петрович родился 18 февраля 1920 года в Винницкой области на территории Украины. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в Сталинградской битве, прошёл с боями до реки Миус, был дважды ранен. Офицер был награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».В 1967 году его направили во Владимир на военно-преподавательскую работу. С 1971 года он преподавал во Владимирском пединституте, где стал кандидатом исторических наук и доцентом.Николай Тыновский автор более 40 научных работ, активно сотрудничал с владимирскими СМИ.Прощание с ветераном состоится завтра, 29 декабря, в 9:00 в Свято-Сретенской церкви.Добавим, что вчера, 27 декабря, стало известно о смерти ещё одного участника ВОв из Владимира, Почётного гражданина города .Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким ветеранов. Вечная память.