«В Новый год - без долгов!» Это традиционная акция от компании «ЭнергосбыТ Плюс» прошла в новом формате. Выездной офис компании в выходные работал в крупном торговом центре Коврова.

«В Новый год - без долгов!» Это традиционная акция от компании «ЭнергосбыТ Плюс» прошла в новом формате. Выездной офис компании в выходные работал в крупном торговом центре Коврова.Это удобно: прийти за подарками и заодно оплатить тепло и горячую воду. Это приятно — ведь заплатив за ноябрь и декабрь клиенты «Энергосбыт Плюс» автоматически становятся участниками розыгрыша призов.- Это радует: надо оставить в этом году уже — он был не такой хороший, как хотелось бы. Вот 700 рублей оплатил — и с чистой душой оставил в 2020-м, и посмотрим, что будет.- Потому что розыгрыш призов, почему бы не поучаствовать. Оплачивать всё равно придется.А еще это по-новогоднему: выездной офис «Энергосбыт Плюс» открыт у главной ёлки торгового центра, посетителей приглашает настоящий Дедушка Мороз и, конечно, дарит подарки детям.- Всех, всех, всех! Я, Дед Мороз и компания «Энергосбыт Плюс» поздравляем с новым 2021-м годом и приглашаем принять участие в акции «В Новый год без долгов!»Сотрудники «Энергосбыт Плюс» с пониманием относятся к тому, что у всех в канун Нового года немало праздничных забот — и покупка подарков, и оформление праздничного стола.Елена Колесникова, руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов г.Ковров Владимирского филиала АО «Энергосбыт Плюс:- Выездной офис, да, мы приглашаем именно в выездной. Мы вышли к клиентам сами, чтобы они не приходили к нам и не стояли в очередях. Можно оплатить — и без комиссии, и спокойно — без очередей.Оплатить счета «ЭнергосбыТ Плюс» можно не только в отделениях компании во Владимирской области, но и дистанционно — через «Личный кабинет». К слову, участникам акции также спишут пени, если таковые были начислены до 1 апреля этого года. Розыгрыш призов состоится в феврале 2021 года, причем победители будут определены в каждом районе области.Наталья Головешкина, Нина Глизница, Семен Карпов