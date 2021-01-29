Ситуация на грани абсурда! Дольщики из Струнина, купившие квартиры в новостройке 5-6 лет назад, до сих пор не могут въехать. Коммуникации есть, но ничего не подключено, а застройщик под арестом.

Ситуация на грани абсурда! Дольщики из Струнина, купившие квартиры в новостройке 5-6 лет назад, до сих пор не могут въехать. Коммуникации есть, но ничего не подключено, а застройщик под арестом.Владимир Меднсикй, дольщик:Нужно просто включить вентили! Но кому!? Ответ на этот вопрос уже несколько лет ищут струнинские дольщики. Их 36-ти квартирный дом на улице Лермонтова выделяется среди окружающих - он новый и современный. Однако есть и другое отличие - в нем невозможно жить.Евгения Бондарь, дольщик:- В 2015 году мы купили квартиру тут. Были дольщиками, дом только строился. В 2018 году дом сдали, а ничего не происходит. Нет ни воды, ни света, ни газа. Свет летом был, сейчас нет. Хотели бы там сделать ремонт и въехать в квартиру, потому что приходится снимать.Владимир Меднсикй, дольщик:- 2021... уже наступил и никаких движений. Мы ничего не можем сделать. Мы же не можем сами пойти и подключить это всё!Этот провод, в нарушении всех норм и правил, протянут к линии электропередач. По словам дольщиков, эта была вынужденная мера для их соседа-инвалида, у которого не оказалось альтернативного жилья. А это ещё один обманутый владелец - Владимир Меднский. В надежде на переезд он давно прописался в "простаивающем" доме.Владимир Меднсикй, дольщик:- От газовой колонки к вытяжке нет переходников. Нам сказали, что это мелочь.-А глава Струнино с вами как-то связывался?-Он с нами не связывался. Мы с ним связывались. Он сказал, что это не в его компетенции. Что это значит, мы не совсем понимаем. Вроде как, если присоединить дом, то от него пойдет какая-то прибыль. Хотя бы так. А так он стоит.В 2019 году руководителя застройщика ООО "ОНИКС" осудили районным судом Владимира за преступление, не связанное со строительством. С того времени дом, в котором всё работало, отключили от инженерных сетей за долги застройщика. Теперь три десятка людей остаются без законного жилья. Они обращаются во все инстанции, но не находят никакой поддержки.- Просто нас бросили и все. Никто не хочет нами, нашим домом заниматься.В администрации Струнина также отказались давать комментарий . Однако, в неофициальном разговоре глава города сообщил, что уже направил запросы в ресурсоснабжающие организации города. И там ищут выход. Тем временем власти Владимирской области создают Фонд защиты обманутых дольщиков. Как уточняют в пресс-службе, деньги в случае банкротства застройщика выделят из бюджета.Любовь Истратова, Семен Карпов