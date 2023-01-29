Жителей Владимирской области ожидает аномально теплый февраль и сильные снегопады.
По прогнозам...
Жителей Владимирской области ожидает аномально теплый февраль и сильные снегопады.
По прогнозам синоптиков, с 29 января по 4 февраля Владимирскую область ожидают сильные снегопады.
В метеорологическом центре подчеркнули, что февраль ожидается теплым, климатическая норма будет превышена на три градуса. Температура воздуха днем будет меняться от -1 до -8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -10..-11 градусов.
Порывы ветра достигнут 12 м/с.
Синоптики предупреждают о резком снижении атмосферного давления, до 737 мм.рт.ст.
Фото pxfuel.com