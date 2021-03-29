На пожар в ткацкой фабрике Юрьев-Польского по повышенному номеру вызова выезжали 29 человек и 9 спецмашин. Сигнал о происшествии в тревожном ведомстве получили в 9 утра 29 марта. В здании цеха

На пожар в ткацкой фабрике Юрьев-Польского по повышенному номеру вызова выезжали 29 человек и 9 спецмашин. Сигнал о происшествии в тревожном ведомстве получили в 9 утра 29 марта. В здании цеха наблюдалось задымление. Огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, которое отправилось на разведку. Горел один из станков. Пожарные не дали пламени распространиться и потушили возгорание на