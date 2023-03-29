Вместе с местной властью губернатор подвёл итоги 2022 года.

Александр Авдеев посетил Гусь-Хрустальный с рабочим визитом. Вместе с местной властью губернатор подвёл итоги 2022 года.Оборот предприятий и бизнеса в городе вырос на 6% и достиг почти 33 млрд рублей.«Отгрузка товаров собственного производства увеличилась на 7,1% и составила 24 млрд рублей. В лидерах: стекольный завод имени Дзержинского, завод «Гусар», Текстильный комбинат, завод имени Мальцова, завод «Ветеринарные препараты», Пивобезалкогольный завод», – отметил мэр Алексей Соколов.Что касается перспектив, то в 2023 году в Гусь-Хрустальном будет создан химико-технологический образовательно-производственный кластер, ядром которого станет Гусевской стекольный колледж. Единое учебно-производственное пространство объединит ресурсы для последующего развития компани и города.Глава региона обозначил, что усилия будут сосредоточены на помощи предприятиям в ведении экспортной деятельности, организации выставок, поиске партнёров и поставках оборудования для обеспечения технологической независимости.«В прошлом году в городе также началась реализация программы модернизации теплосетевого комплекса. Её общая стоимость – более миллиарда рублей», – напомнил Губернатор.Он анонсировал старт большой «небыстрого и недешёвого» проекта по созданию городской набережной. В числе социальных задач: капремонт школ №№ 14, 10, 16, 5, 7.