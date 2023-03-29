В МЧС области контролируют процесс весеннего половодья. Как сообщают в тревожном ведомстве, на 29 марта угрозы подтопления жилых домов в регионе нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено,

В МЧС области контролируют процесс весеннего половодья. Как сообщают в тревожном ведомстве, на 29 марта угрозы подтопления жилых домов в регионе нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация граждан не требуется.Подтоплены 22 приусадебных участка в Судогде, 10 – в одном из СНТ Петушинского района. Понтонный мост через Клязьму в Вязниковском районе разведён, работает лодочная переправа. За