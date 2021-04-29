Евгений Александрович и Татьяна Сергеевна воспитывают девятерых детей, пять из которых - несовершеннолетние.

Указом Президента РФ Владимира Путина Евгений и Татьяна Семёновы из посёлка Боголюбово Суздальского района награждены орденом «Родительская слава». Евгений Александрович и Татьяна Сергеевна воспитывают девятерых детей, пять из которых - несовершеннолетние.Евгений Семёнов - член Союза десантников, состоит в Общероссийском движении «Россия Православная», Владимирском отделении «Боевого братства», а также является внештатным сотрудником полиции. Также он проводит в школах области «Уроки мужества».Его супруга работает в компании по пошиву одежды. Татьяна помогает местным учреждениям культуры в пошиве русских народных сарафанов.Дети Семёновых занимаются спортом, творчеством, исследованиями и общественно-патриотической деятельностью. Старший сын воспитывает двоих детей.Как отметили в пресс-службе обладминистрации, в 2018 году Семёновы награждены Почётным знаком «Родительская слава Земли Владимирской».