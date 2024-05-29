Новое поступление на штрафстоянку. У «Ниссана» оторван бампер. Машина признана брошенной и разукомплектованной. Легковушка опечатана. Её подобрали на улице 16 лет октября. Теперь все

Новое поступление на штрафстоянку. У «Ниссана» оторван бампер. Машина признана брошенной и разукомплектованной. Легковушка опечатана. Её подобрали на улице 16 лет октября. Теперь все невостребованные автомобили привозят на стоянку для автохлама, которая недавно начала свою работу. Решение о вывозе автомобильной стари принимает специальная комиссия, которая теперь есть в каждом районе города. Глеб Серегин, зам. главы