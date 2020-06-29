Владимир Сипягин рассказал об очередном этапе снятия ограничений

Во Владимирской области открываются санатории. Сообщение о снятии ограничений опубликовал в своих соцсетях Владимир Сипягин:«По согласованию с Роспотребнадзором открываем санаторно-курортные учреждения с медлицензией для жителей нашего региона. Мной подписан акт о внесении соответствующих изменений в 127-й указ. Сегодня-завтра его опубликуют, и он вступит в силу».Напомним, в регионе уже сняли ограничения для гостиниц, летних кафе, спортивных объектов, ярмарок и магазинов.