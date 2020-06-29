За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 62 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 5 автоаварий. Полицейскими оформлено 343 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 76 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Город Владимир. По предварительной информации, 22 июня 2020 года в 16.30 в городе Владимире на улице Большая Нижегородская около дома 111 водитель электросамоката 1995 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Лада под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, направлен на амбулаторное лечение.Город Владимир. По предварительной информации, 23 июня 2020 года в 15.55 в городе Владимир на улице Судогодское шоссе у дома 1 водитель автомобиля Хендэ 1970 г.р. при выезде на главную дорогу и осуществлении поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Форд под управлением водителя 1995 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендэ 1987 г.р. получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 24 июня 2020 года в 14.35 на 120 км автодороги Владимир-Муром-Арзамас водитель автомобиля ГАЗ 2000 г.р. при выполнении маневра обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Тойота под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ, направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район. По предварительной информации, 25 июня 2020 года в 13.40 в городе Судогда на улице Коммунистическая у дома 8 водитель автомобиля Шкода 1980 г.р. допустил наезд на пешехода 1998 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована.Гусь – Хрустальный район. По предварительной информации, 26 июня 2020 года в 06.30 на 4 км автодороги Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево, водитель автомобиля Грет-Валл 1956 г.р. допустил съезд с проезжей части дороги на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, госпитализирован.Александровский район. По предварительной информации, 27 июня 2020 года в 16.35 на 30 км автодороги Киржач - Карабаново - Александров водитель автомобиля Део-Нексиа 1992 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны города Александров в сторону города Карабаново, допустил съезд в левый по ходу движения кювет, где совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадал водитель, направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий район. По предварительной информации, 28 июня 2020 года в 16.30 на 316 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Ленд-Ровер 1984 г.р. допустил наезд на тросовое ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений, с дальнейшим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем Киа под управлением водителя 1985 г.р. От удара автомобиль Киа совершил столкновение с движущимися попутно в прямом направлении автомобилем Ман и автомобилем Хендэ. В результате ДТП водитель автомобиля Ленд Ровер от полученных травм скончался на месте происшествия.