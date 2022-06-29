Еще один шанс застройщику на активное строительство. В первом арбитражном апелляционном суде 28 июня должна была быть рассмотрена апелляционная жалоба Фонда развития территорий.

Еще один шанс застройщику на активное строительство. В первом арбитражном апелляционном суде 28 июня должна была быть рассмотрена апелляционная жалоба Фонда развития территорий. Напомним, ранее Фонд подал иск в суд о банкротстве застройщика. Но из-за введенного правительством моратория исковое заявление вернулось заявителю. Фонд возврат иска пытается оспорить. Одно слушание было уже отложено, теперь перенесли и