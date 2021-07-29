Регоператор по обращению с ТКО контракт на оказание услуг по сбору платежей за вывоз мусора. Компания получит 25,5 млн рублей за полтора года работы. Будущий агент займется организацией ..

Регоператор по обращению с ТКО контракт на оказание услуг по сбору платежей за вывоз мусора. Компания получит 25,5 млн рублей за полтора года работы.Будущий агент займется организацией оплаты услуг с 1 сентября 2021 года и до конца следующего. Победитель станет известен 16 августа.Он будет вести расчёт платы для клиентов «Биотехнологий», печатать и доставлять квитанции, принимать платежи, консультировать абонентов.Напомним, что предыдущая смена платежного агента произошла 1 июня, когда региональный оператор заключил договор с ЕРКЦ. Причины смены контрагента не уточняются.