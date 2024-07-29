Боль и скорбь: во Владимире почтили память детей Донбасса, чьи жизни оборвались из-за обстрелов...
"Боль и скорбь": во Владимире почтили память детей Донбасса, чьи жизни оборвались из-за обстрелов Украины
Во Владимире прошла акция памяти детей Донбасса. Сегодня эта скорбная дата объединяет вся страну. Мария Платанюк- с подробностями.
В этот день сложно подбирать слова. Вся страну объединила скорбная дата. В областной столице акция памяти детей Донбасса - жертв обстрелов военных формирований Украины - прошла на Князь - Владимирском кладбище.
У мемориала- представители правительства региона, ЗакСобрания, духовенства, патриотических молодёжных объединений, общественных организаций. Многодетная мама Юлия Турик - из донецкой Макеевки. Пришла почтить память Ангелов Донбасса.
Юлия рассказывает, супруг встал на защиту родины сразу, в 2014-ом. Боль, ежедневные обстрелы, гибель мирных людей. Террор украинского режима превратил жизнь Донбасса в ад.
Юлия Турик, многодетная мама, автор фотопроекта "Семьи героев":
- Только теряя жизнь, мы понимаем, насколько она ценна для каждого. И когда погибают дети, несправедливо погибают, от рук укрофашистов, мы ещё больше углубляемся в эту тему, и начинаем еще больше ценить каждый момент. И благодарить дург друга, благодарить Бога, за то, что мы живём.
У Вечного огня- руководство Ассоциации ветеранов специальной военной операции, Комитета семей воинов Отечества. В нашем регионе им руководит Марина Мурзина. Близкие защитников объединились. Главная цель- помочь. Марина ежедневно на связи с родными бойцов. В семье Мурзиных есть и свой герой- сын Александр.
Марина Мурзина, председатель Комитета семей Воинов Отечества во Владимирской области:
- Когда ты говоришь, что ты -мама. Мама солдата. Который с первых дней... Который в 25 лет получил первый Орден Мужества. Который руководит взрослыми мужиками, и Орден Мужества он получил, потому что вытащил этих мужиков, из засады, из-под огня.
К Вечному огню участники акции возложили цветы, а у символичного памятника детям войны- жертвам нацистов во время Великой Отечественной - появились мягкие игрушки. 14-летняя Лера пришла к мемориалу со сверстниками.
Её, ребенка Донбасса, в январе 23-его, вместе с близкими вывезли волонтёры фонда "Близкие люди". Эвакуировали из района боевых действий, села Полтава под Сватово на Луганщине. Об этой операции по спасению детей рассказывали "Вести".
Валерия, участница акции памяти детей Донбасса:
- Было очень страшно. Мы переживали, главное, чтобы ничего не прилетело. Мы много раз уезжали, и бабушкой очень ждала,чтобы мы уехали.
К мемориалу в памятный день пришло очень много молодёжи. И это важно, подчёркивает Елена Гаранина.
Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":
- Наследственный код получают. Мы им делаем прививку, к их исторической памяти. Мы-то участники этих событий. Как кто-то сказал, мы живём в учебнике истории, такой тяжелой, переломной, очень важно, чтобы жети наши понимали, что происходит.
Память о детях Донбасса, чьи жизни оборвались, едва начавшись, и на Аллее Ангелов в Донецке, и в сердцах каждого россиянина. В небо устремились белые шары - символ боли, скорби и вечной памяти...
Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"