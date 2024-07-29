Боль и скорбь: во Владимире почтили память детей Донбасса, чьи жизни оборвались из-за обстрелов...

"Боль и скорбь": во Владимире почтили память детей Донбасса, чьи жизни оборвались из-за обстрелов УкраиныВо Владимире прошла акция памяти детей Донбасса. Сегодня эта скорбная дата объединяет вся страну. Мария Платанюк- с подробностями.В этот день сложно подбирать слова. Вся страну объединила скорбная дата. В областной столице акция памяти детей Донбасса - жертв обстрелов военных формирований Украины - прошла на Князь - Владимирском кладбище.У мемориала- представители правительства региона, ЗакСобрания, духовенства, патриотических молодёжных объединений, общественных организаций. Многодетная мама Юлия Турик - из донецкой Макеевки. Пришла почтить память Ангелов Донбасса.Юлия рассказывает, супруг встал на защиту родины сразу, в 2014-ом. Боль, ежедневные обстрелы, гибель мирных людей. Террор украинского режима превратил жизнь Донбасса в ад.Юлия Турик, многодетная мама, автор фотопроекта "Семьи героев":- Только теряя жизнь, мы понимаем, насколько она ценна для каждого. И когда погибают дети, несправедливо погибают, от рук укрофашистов, мы ещё больше углубляемся в эту тему, и начинаем еще больше ценить каждый момент. И благодарить дург друга, благодарить Бога, за то, что мы живём.У Вечного огня- руководство Ассоциации ветеранов специальной военной операции, Комитета семей воинов Отечества. В нашем регионе им руководит Марина Мурзина. Близкие защитников объединились. Главная цель- помочь. Марина ежедневно на связи с родными бойцов. В семье Мурзиных есть и свой герой- сын Александр.Марина Мурзина, председатель Комитета семей Воинов Отечества во Владимирской области:- Когда ты говоришь, что ты -мама. Мама солдата. Который с первых дней... Который в 25 лет получил первый Орден Мужества. Который руководит взрослыми мужиками, и Орден Мужества он получил, потому что вытащил этих мужиков, из засады, из-под огня.К Вечному огню участники акции возложили цветы, а у символичного памятника детям войны- жертвам нацистов во время Великой Отечественной - появились мягкие игрушки. 14-летняя Лера пришла к мемориалу со сверстниками.Её, ребенка Донбасса, в январе 23-его, вместе с близкими вывезли волонтёры фонда "Близкие люди". Эвакуировали из района боевых действий, села Полтава под Сватово на Луганщине. Об этой операции по спасению детей рассказывали "Вести".Валерия, участница акции памяти детей Донбасса:- Было очень страшно. Мы переживали, главное, чтобы ничего не прилетело. Мы много раз уезжали, и бабушкой очень ждала,чтобы мы уехали.К мемориалу в памятный день пришло очень много молодёжи. И это важно, подчёркивает Елена Гаранина.Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":- Наследственный код получают. Мы им делаем прививку, к их исторической памяти. Мы-то участники этих событий. Как кто-то сказал, мы живём в учебнике истории, такой тяжелой, переломной, очень важно, чтобы жети наши понимали, что происходит.Память о детях Донбасса, чьи жизни оборвались, едва начавшись, и на Аллее Ангелов в Донецке, и в сердцах каждого россиянина. В небо устремились белые шары - символ боли, скорби и вечной памяти...Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"