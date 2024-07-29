Решение принял Святейший Синод Русской Православной Церкви.

Центр подготовки церковных специалистов будет создан на базе Владимирской духовной семинарии. Такое решение было принято Святейшим Синодом Русской Православной Церкви под руководством Патриарха Кирилла. Аналогичные изменения ожидают Костромскую и Рязанскую семинарии.Ранее Святейший Синод предупредил епархиальных архиереев о неудачном получении лицензии или аккредитации для своих семинарий и объявил, что семинарии, которые не пройдут аккредитацию до 24 декабря 2024 года, будут ликвидированы. Четыре из них - Владимирская, Рязанская, Костромская и Пермская - не имели такой возможности.Однако Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария все же получила аккредитацию. Несмотря на это, учебное заведение будет реорганизовано в связи со своим положением между Москвой и Нижним Новгородом, где уже имеются крупные семинарии, и из-за недостаточного числа поступающих. А студенты Владимирской семинарии будут переведены в Нижегородскую.