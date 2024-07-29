Об этом рассказали в «Зебре ТВ».

В конце января 2024 года был объявлен первый тендер на строительство новой школы на 110 мест в Александрове. Сумма контракта составляла около 890 миллионов рублей. Торги были объявлены еще дважды – в марте и начале апреля, но не состоялись. В результате местные власти изменили условия контракта, и к июню стоимость строительства выросла до 1 миллиарда 87 миллионов рублей.Последний тендер привлек пять заявок, из которых две были отклонены. Контракт был заключен с компанией "Капстрой Групп" из Сергиева-Посада Московской области. Предполагалось, что строительство школы должно начаться в апреле 2024 года и завершиться к ноябрю 2025 года.Школа должна состоять из трех блоков: учебного, административно-хозяйственного, спортивного – каждый по три этажа. В ней также предусмотрена блочно-модульная котельная для обеспечения тепла.Предполагается обучение 110 детей (44 класса по 25 человек), а также наличие медицинского блока, библиотеки с читальными залами и информационного центра с медиатекой.Также запланирован полный комплект цехов для приготовления еды, спортзал с душевыми комнатами и большой актовый зал с гримёрками.Кстати, школа в Александрове является единственным объектом, который должны начать строить в 2024 году. В предыдущие годы в регионе было запланировано строительство нескольких школ в разных районах Владимирской области. Однако работы на объектах в Коврове, Покрове, Вязниках и Гусь-Хрустальном затянулись, поэтому сдачу этих школ перенесли на 2024 год.