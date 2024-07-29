Многодетные семьи Владимирской области получат удостоверения единого образца Оно будет действовать...

Многодетные семьи Владимирской области получат удостоверения единого образцаОно будет действовать на всей территории России.Форма удостоверения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации. Напомним, ранее многодетным семья выдавались удостоверения, действующие только в нашем регионе.Удостоверения единого образца будет применяться на всей территории страны, в том числе- во Владимирской области. Сейчас бланки новых документов изготавливаются, уточняют в региональном Министерстве социальной защиты населения. По мере их готовности отделы соцзащиты переоформят действующие удостоверения на новые.Обращаться в учреждения социальной защиты не нужно. Замена будет происходить в беззаявительном порядке. На основании заявления удостоверения будут выдаваться только тем семьям, которые приобрели статус многодетных впервые.