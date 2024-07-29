Село Второво Владимирской области может претендовать на номинацию самое живописное в конкурсе на...

Село Второво Владимирской области может претендовать на номинацию "самое живописное" в конкурсе на самую красивую деревнюГордость Второво - каскад из трех прудов. Прежде село так и называлось - Три прудка. Тенистые аллеи и цветущие палисадники. Никаких глухих заборов из металлопрофиля.В сени деревьев прячется церковь Архангела Михаила. Эта красота вдохновляет жителей села. Они не скрывают своих талантов и вовлекают членов оргкомитета конкурса в свои концертные номера на открытом воздухе в живых летних декорациях.Не случайно конкурс носит и второе название - фестиваль.