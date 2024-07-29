В Штабе Общественной поддержки Единой России во Владимире прошел специальный курс по обучению...

В Штабе Общественной поддержки "Единой России" во Владимире прошел специальный курс по обучению навыкам оказания первой помощиГотов к санитарной обороне! Специальный курс по обучению навыкам оказания первой помощи расширяет географию. Теперь в списке участников стратегического проекта- Владимирская область.В Штабе Общественной поддержки "Единой России" во Владимире образовательный курс провел Дмитрий Хубезов, знаменитый российский хирург, ветеран СВО, депутат Государственной Думы, куратор проекта ГСО.Дмитрий Хубезов, депутат Государственной Думы, ветеран СВО, военврач, куратор программы "Готов к санитарной обороне" партии "Единая Россия:- Это не возрождение проекта, это второе дыхание первой помощи. Базовая гражданская версия первой помощи сейчас уже, к сожалению, не до конца отвечает реалиям дня. Там нет самопомощи, нет элементов сортировки, опять же- первая помощь при ЧС и так далее. Всего, что не было- мы добавляем.Анна Калачёва, младший инструктор первой помощи регионального отделения Российского Красного Креста:- Мы надеемся, что мы будем помощниками. Конечно,то, что дают сейчас-это немножко выше первой помощи, наверное, не немножко, а качественно выше первой помощи. Но это более актуально в современное время то, что мы сейчас видим, какие события разворачиваются. Люди обязательно, поголовно должны быть обучены хотя бы гражданской первой помощи.Участниками программы партии стали медики Владимирской области, представители Красного Креста, волонтёры, общественники. Встречу с Дмитрием Хубезовым посетили представители правительства региона: заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения Валерий Янин.Дмитрий Хубезов-он сам спасал жизни раненых на передовой- дал рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам оказания первой помощи, наполнении тактических аптечек препаратами, которые зарекомендовали себя в боевых условиях, алгоритме само и взаимопомощи при травмах. Важнейшей частью встречи стали практические занятия.По словам профессора Дмитрия Хубезова, проект "Готов к санитарной обороне" активно шагает по стране. В регионы будут приезжать лучшие специалисты. Доктор медицинских наук, глава комитета Государственной думы по охране здоровья подчеркнул: первую помощь должны уметь оказывать все граждане России. В правительстве Владимирской области подчеркивают: регион примет самое активное участие в программе ГСО.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Впитаем сейчас всю теоретическую информацию, проведем практические занятия. Обязательно возьмём новые практики. Это и развёртывание полевого госпиталя, и оказание помощи в окопе, и оказание помощи в дорожно-транспортных происшествиях, отработаем на нашей области, и следующий этап, я думаю, будет на достойном уровне. Сегодня- начальный этап. Очень нужно, очень жизненно, необходимо всем нам этими методиками владеть.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Наши медицинские специалисты, конечно, этим владеют. Но они должны помочь научить делать это других, тех, кто не имеет отношения к медицине.Анна Калачёва, младший инструктор первой помощи регионального отделения Российского Красного Креста:- Мы надеемся, что мы будем помощниками. Конечно то, что дают сейчас-это немножко выше первой помощи, наверное, не немножко, а качественно выше первой помощи. Но это более актуально в современное время, то, что мы сейчас видим, какие события разворачиваются. Люди обязательно, поголовно должны быть обучены хотя бы гражданской первой помощи.Участниками программы партии стали медики Владимирской области, представители Красного Креста, волонтёры, общественники. Встречу с Дмитрием Хубезовым посетили представители правительства региона: заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения Валерий Янин.Дмитрий Хубезов-он сам спасал жизни раненых на передовой- дал рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам оказания первой помощи, наполнении тактических аптечек препаратами, которые зарекомендовали себя в боевых условиях, алгоритме само и взаимопомощи при травмах.Важнейшей частью встречи стали практические занятия. По словам профессора Дмитрия Хубезова, проект "Готов к санитарной обороне" активно шагает по стране. В регионы будут приезжать лучшие специалисты. Доктор медицинских наук, глава комитета Государственной думы по охране здоровья подчеркнул: первую помощь должны уметь оказывать все граждане России. В правительстве Владимирской области подчеркивают: регион примет самое активное участие в программе ГСО.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Впитаем сейчас всю теоретическую информацию, проведем практические занятия. Обязательно возьмём новые практики. Это и развёртывание полевого госпиталя, и оказание помощи в окопе, и оказание помощи в дорожно-транспортных происшествиях, отработаем на нашей области, и следующий этап, я думаю, будет на достойном уровне. Сегодня - начальный этап. Очень нужно, очень жизненно, необходимо всем нам этими методиками владеть.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Наши медицинские специалисты, конечно, этим владеют. Но они должны помочь научить делать это других, тех, кто не имеет отношения к медицине.