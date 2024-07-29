В Вязниках прошел Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни Открыла гала-концерт ведущая...

В Вязниках прошел Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песниОткрыла гала-концерт ведущая и журналист телеканала "Россия" Ольга Скабеева. Порядка 15 тысяч гостей и артистов - из разных уголков страны, приехали, чтобы вспомнить "соловья из Вязников" и спеть его строки. Репортаж Марии Артес.- Первым делом, первым делом - самолеты. Ну, а девушки? А девушки - потом.Эту песню знают наизусть несколько поколений. Поэт Алексей Фатьянов написал её специально для советского фильма "Небесный тихоход". Гала-концерт пятьдесят первого Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни традиционно проходит на «Солнечной поляночке». На ней- 15 тысяч гостей из разных регионов страны. Любимые песни поют хором.Стихи Фатьянова- о родных просторах, простых людях, Родине- большой и малой. Они навсегда остаются в памяти, составляют культурный код страны. Праздник в Вязниках в 1988-ом году получил статус Всероссийского.Евгений Абрамов - гость 51 Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни:- Это поддержка Родины. Во-вторых, это наш поэт,это очень важно. И это мероприятие, куда приезжают люди. Проведение праздника, городского праздника.- Нравится, как всегда. Мы всегда ходим.- Отличный фестиваль, весело здесь. Музыка живая.Каждый год в Вязники приезжает Анна Фатьянова-Китина, внучка поэта. Сегодня она, как когда-то её бабушка- супруга Алексея Ивановича- Галина Николаевна- главная хранительница наследия Фатьянова.Анна Фатьянова -Китина, внучка поэта Алексея Фатьянова, руководитель культурного центра имени А.И Фатьянова:- Лев Ошанин сказал одну очень великую фразу. Лев Ошанин - это поэт. Неважно, какая жена.Важно, какая вдова. Потому что бабушка была верна, бабушка делала книги, делала пластинки с Алексеем Ивановичем. Она была с самого начала, основания этого праздника, она была фундаментом всего.Три дня поэзии и песен на разных площадках города. Финальный аккорд- гала-концерт. Его ведущей стала журналист и ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева. В Вязниках она впервые.Ольга Скабеева - журналист,телеведущая:- Невероятные люди. Невероятная атмосфера. Немыслимая обстановка, настолько теплая и душевная. Главное, все это на базе какой- то совершенно немыслимой любви к Родине, Отечеству. И так славно,что среди выступающих каждый обязательно находит какие-то очень теплые слова.Фатьяновский праздник прошел при поддержке Министерства культуры, правительства области, регионального Минкульта, администрации Вязниковского района, культурного центра имени Алексея Фатьянова. Участники - коллективы и поэты из Владимира, Москвы , Покрова, Нижнего Новгорода,Докучаевска.По словам председателя Законодательного Собрания области - Ольги Хохловой, современные песни приходят и уходят, а творчество Фатьянова - бессмертно.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я очень люблю песни, стихи Фатьянова. Он на самом деле был большим патриотом, всегда говорю о том,что нам надо больше рассказывать об этом в образовательных наших организациях,учебных заведениях.Алексей Фатьянов прошел всю Великую Отечественную. Выступал с ансамблем в войсковых частях, работал фронтовым корреспондентом. На фронте познакомился с композитором Василием Соловьевым-Седым, об их совместном творчестве слагают легенды. Одна из великих песен того времени- "Соловьи, соловьи"...Мария Артес:- Эти строчки родились у Алексея Ивановича в части, где он служил. Приехал фронтовой ансамбль, и один из бойцов посетовал, что теперь соловьи им поспать не дадут. Кстати, самого Фатьянова именуют соловьем. Соловьем из Вязников.А это - "Соловьи" в новом прочтении. Музыкальный подарок- премьера- от солистов лучших оперных театров России- вокальной группы «Вива».Александр Балыков - солист, продюсер группы "Viva":- Если все привыкли слышать песню "Соловьи", когда припев поет тенор, мы решили полностью поменять концепцию. Сделать ее в современном звуке. И рок - баллада, и эстрадное исполнение, и лирическое.Творчество Алексея Фатьянова объединяет. Песни на его стихи сегодня звучат и на фронте.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- С учетом проведения специальной военной операции,эти песни поют наши бойцы,которые сегодня находятся на передовой. Их помнят и, конечно же, сохраняют память о Великой Отечественной войне.В строках Фатьянова- отражение истории огромной страны. Как писал он сам, в одном их знаменитых стихотворений- "По Отечеству мы- земляки".Мария Артес, Александр Чунаев "Вести Владимир"