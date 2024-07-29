Они получат 30% компенсацию расходов на оплату ЖКУ.

Во Владимирском регионе ввели дополнительную меру поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Они получат 30% компенсацию расходов на оплату ЖКУ. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Право на «скидку» имеют жители нашей области из числа мобилизованных, добровольцев и контрактников.Сумма будет ежемесячно корректироваться в зависимости от фактически начисленных платежах. При этом затраты сверх установленных нормативов компенсации не подлежат. Также компенсацию не дадут тем, у кого накопились долги, пояснили в Министерстве социальной защиты населения региона.