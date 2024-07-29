Сейчас на погоду влияет североатлантический циклон «Кирсти».

Воскресный день — 28 июля — стал последним аккордом климатической эпохи жаркого лета в 2024 году. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос».Практически весь июль температура воздуха не опускалась ниже +28 градусов. Пока одни страдали от зноя и искали спасение в тени, другие наслаждались субтропическими условиями и купальным сезоном. В августе погода изменится, лето традиционно идет на спад.По данным синоптиков, сейчас на погодные условия влияет североатлантический циклон «Кирсти». Это холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями. Дневная температура впервые за летний сезон опустится до +20 градусов.«На стыке июля и августа вся Русская равнина, оказавшись в тылу гигантского циклона, погрузится в обширный мешок прохладного полярного воздуха с температурным фоном на градус-другой ниже климатической нормы», — рассказали синоптики.Последний месяц лета во Владимире начнется с грозы. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью — до +14 градусов. В пятницу, 2 августа, прогнозируют слабые осадки. До конца недели потеплеет до +23 градусов.В понедельник, 5 августа, также будет идти дождь. До 7-го числа прогнозируют от +22 до +24 градусов, затем температура воздуха начнет повышаться. Самым жарким днем станет 11 августа, ожидается до +30 градусов.Владимирцы смогут ненадолго возобновить пляжный сезон. С 12 по 18 августа будет +24 до +26 градусов. Дождь пойдет только в воскресенье.С 22 августа синоптики прогнозируют традиционное похолодание, месяц закончится на показателях от +14 до +18 градусов.Как уточнили на сайте сервиса «Яндекс.Погода», в среднем прогнозируют восемь ясных дней, семь дней с продолжительными осадками и 15 дней с переменной облачностью. Влажность воздуха в августе составит 76%, может выпасть до 14 миллиметров осадков.Представлен предварительный прогноз. Реальные погодные условия зависят от циклонов и антициклонов, движение которых невозможно предсказать за месяц.